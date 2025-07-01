В день открытия «Небесной ярмарки» запустят ночную электричку до Перми

Если днем гости фестиваля могут уехать из Перми на нескольких электричках в Кунгур, то возвращаться обратно Пермская пригородная компания предлагает на ночной электричке. В ночь с 5 на 6 июля все желающие смогут отправиться в Пермь на специальном электропоезде, а потом на ночных трамваях.