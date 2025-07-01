В день открытия «Небесной ярмарки» запустят ночную электричку до Перми

В эти выходные в Кунгуре состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+). Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в субботу, 5 июля. В этот день на стадионе «Труд» запланирован массовый взлет шаров и традиционный «Танец слонов».
Если днем гости фестиваля могут уехать из Перми на нескольких электричках в Кунгур, то возвращаться обратно Пермская пригородная компания предлагает на ночной электричке. В ночь с 5 на 6 июля все желающие смогут отправиться в Пермь на специальном электропоезде, а потом на ночных трамваях.
Так, поезд сообщением Кишерть — Пермь-2 прибудет на станцию Кунгур 6 июля в 00.50 и отправится в 00.52. Далее электричка приедет на остановку Шпальник, ближайшую к месту проведения фестиваля, в 00.55−1.00.
На станции Бахаревка поезд будет в 2.38, а на станции Пермь-2 в 2.49. На Перми-2 пассажиров встретят трамваи № 7 Пермь-2 — ВРЗ и № 4 Пермь-2 — Висим. Они будут курсировать по маршруту со всеми остановками.
Полную программу открытия фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре на 5 июля 2025 года можно посмотреть в нашем материале по ссылке.