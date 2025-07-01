В Омске в первую субботу июля пройдет фестиваль агропрофессий

5 июля в Аграрном университете пройдет масштабный «Фестиваль АГРОпрофессий». В программе — множество увлекательных активностей, которые помогут окунуться в атмосферу аграрного образования, узнать о современных профессиях и просто провести время всей семьей в живописном парке университета.
Посетители смогут прогуляться по территории университета в рамках экскурсии «Не спеша по Сибаке», принять участие в творческих мастер-классах, где будут создавать пушистых питомцев, проводить опыты на воде и осваивать основы органолептического контроля. Для любителей технологий организуют гонки роботов и покажут полеты коптеров под куполом.
На выставке техники можно будет увидеть современные сельскохозяйственные машины в действии, а образовательные и спортивные площадки предложат интерактивные занятия для детей и взрослых. Каждый сможет не только наблюдать, но и пробовать всё самому — потрогать, покататься, поучаствовать.
Особое место на фестивале займет музыкальная программа: выступит вокально-инструментальный ансамбль «Сибирский марш», пройдут танцы и развлекательные активности. Гости смогут насладиться стритфудом, сладостями, освежающими напитками и фирменным блюдом фестиваля — вкуснейшим пловом.
Гостей праздника ждут на Институтской площади у главного корпуса университета 5 июля с 11:00 до 14:00. Вход свободный.