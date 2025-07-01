В Омске в первую субботу июля пройдет фестиваль агропрофессий

На выставке техники можно будет увидеть современные сельскохозяйственные машины в действии, а образовательные и спортивные площадки предложат интерактивные занятия для детей и взрослых. Каждый сможет не только наблюдать, но и пробовать всё самому — потрогать, покататься, поучаствовать.