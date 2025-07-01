В Самаре снова наблюдаются перебои с мобильным интернетом 1 июля

Во вторник, 1 июля 2025 года, в Самаре местные жители снова пожаловались на перебои с мобильным интернетом. Они наблюдаются в разных районах города, в том числе рядом с промышленными предприятиями. Об этом горожане сообщили «КП-Самара».
«Сегодня с утра снова были проблемы с мобильным интернетом. Wi-fi работает нормально. А вот на улице в некоторых местах в старом городе вообще не ловит», — рассказал самарец.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, что интернет замедляется намеренно для безопасности.
«В Самарской области, как и в других регионах России, фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры временны и направлены на повышение безопасности жителей и защиту объектов инфраструктуры», — комментировал ситуацию глава региона.
С пяти утра в регионе действовала опасность атаки беспилотников, ее сняли спустя 4,5 часа. Перебои с интернетом наблюдались и
А 24 июня угроза атаки длилась 18 часов. Регион попытался атаковать один беспилотник. В Курумоче произошла длительная задержка 30 авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в самарском аэропорту.