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В Самаре снова наблюдаются перебои с мобильным интернетом 1 июля

Жители Самары опять пожаловались на плохую работу мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 1 июля 2025 года, в Самаре местные жители снова пожаловались на перебои с мобильным интернетом. Они наблюдаются в разных районах города, в том числе рядом с промышленными предприятиями. Об этом горожане сообщили «КП-Самара».

«Сегодня с утра снова были проблемы с мобильным интернетом. Wi-fi работает нормально. А вот на улице в некоторых местах в старом городе вообще не ловит», — рассказал самарец.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, что интернет замедляется намеренно для безопасности.

«В Самарской области, как и в других регионах России, фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры временны и направлены на повышение безопасности жителей и защиту объектов инфраструктуры», — комментировал ситуацию глава региона.

С пяти утра в регионе действовала опасность атаки беспилотников, ее сняли спустя 4,5 часа. Перебои с интернетом наблюдались и 25—26 июня. Напомним, 27 июня беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. 25 июня два БПЛА сбили в небе над Самарской областью. Аэропорт Курумоч был закрыт около 12 часов.

А 24 июня угроза атаки длилась 18 часов. Регион попытался атаковать один беспилотник. В Курумоче произошла длительная задержка 30 авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в самарском аэропорту.

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