Второй в мире вид редчайшего гриба обнаружили в Приморье

Открытие произошло летом 2024 года. Тщательные лабораторные исследования, включая анализ ДНК, показали, что найденный гриб действительно принадлежит к роду Плевромицес (Pleuromyces), который был описан совсем недавно — в 2018 году. До этого науке был известен только один его «родственник» — Плевромицес венгерский, обитающий в Европе, Азии и Северной Америке.