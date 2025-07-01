Второй в мире вид редчайшего гриба обнаружили в Приморье

Микологи обнаружили неизвестный науке гриб на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Им оказался второй в мире вид из редкого рода Плевромицес, который обитает на опавших веточках реликтового рододендрона Фори (Rhododendron brachycarpum ssp. fauriei) — редкого реликтового растения, которое сохранилось с тех времен, когда на Дальнем Востоке был субтропический климат, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.
Открытие произошло летом 2024 года. Тщательные лабораторные исследования, включая анализ ДНК, показали, что найденный гриб действительно принадлежит к роду Плевромицес (Pleuromyces), который был описан совсем недавно — в 2018 году. До этого науке был известен только один его «родственник» — Плевромицес венгерский, обитающий в Европе, Азии и Северной Америке.
«Дальневосточная находка стала вторым видом рода и получила название Плевромицес Фори (Pleuromyces fauriei) по месту своего обитания», — говорится в сообщении.
Новый вид представляет собой миниатюрный гриб размером всего 1−3 мм. Его плодовые тела едва достигают 1−3 миллиметров и представляют собой крошечные шляпки без ножек. Несмотря на свои размеры, гриб играет важнейшую роль в природе: он помогает разлагать опавшие веточки рододендрона, возвращая ценные питательные вещества в почву и поддерживая жизнь уникальной экосистемы заповедника.
Авторами нового вида стали микологи Екатерина Малышева из Ботанического института РАН и Татьяна Светашева из Тульского педагогического университета, а также сотрудница Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Бондарчук. Научная статья опубликована в июне 2025 года в международном журнале Phytotaxa (18+).
Напомним, на прошлой неделе в районе бухты Тихая во Владивостоке отдыхающие стали свидетелями необычного зрелища: в открытом море у катера резвилась крупная акула. Несколько раз хищница с силой выбрасывалась из воды, вызывая у очевидцев как восторг, так и тревогу. Позднее стало известно: это была акула-мако (Isurus oxyrinchus) — одна из самых стремительных и мощных морских рыб мира.