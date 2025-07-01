Крымский мост сегодня — ожидание три часа

«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средства. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 45 машин.
По состоянию на 9 часов утра проезд со стороны Крыма был свободен, со стороны Краснодарского края находились 900 транспортных средств. В 8 часов утра в пробке со стороны Кубани находились 757 машин, ночью по направлению к Керчи стояли около 400 авто. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.