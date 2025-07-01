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Крымский мост сегодня — ожидание три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны Керчи также образовался затор, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средства. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 45 машин.

По состоянию на 9 часов утра проезд со стороны Крыма был свободен, со стороны Краснодарского края находились 900 транспортных средств. В 8 часов утра в пробке со стороны Кубани находились 757 машин, ночью по направлению к Керчи стояли около 400 авто. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.