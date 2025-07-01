В Ростове подтвердили назначение нового директора департамента транспорта

В другие годы он возглавлял в департаменте отдел пассажирского транспорта, а также был заместителем гендиректора по эксплуатации в МУП «МТК “Ростовпассажиртранс”. В 2024 году Константин Лашенко был удостоен звания “Лучший работник транспорта Дона”.