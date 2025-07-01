В Ростове подтвердили назначение нового директора департамента транспорта

Директором департамента транспорта Ростова-на-Дону назначили Константина Лашенко. Официально о кадровом решении на расширенном планерном совещании 1 июля сообщил глава города Александр Скрябин.
Напомним, ранее Константин Лашенко был исполняющим обязанности главы ростовского дептранса.
В другие годы он возглавлял в департаменте отдел пассажирского транспорта, а также был заместителем гендиректора по эксплуатации в МУП «МТК “Ростовпассажиртранс”. В 2024 году Константин Лашенко был удостоен звания “Лучший работник транспорта Дона”.
Добавим, назначение нового директора департамента транспорта в Ростове потребовалось после отставки Вадима Шкабарни, который занимал пост с 2022 года.
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