Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове подтвердили назначение нового директора департамента транспорта

Александр Скрябин сообщил о назначении нового директора департамента транспорта Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Директором департамента транспорта Ростова-на-Дону назначили Константина Лашенко. Официально о кадровом решении на расширенном планерном совещании 1 июля сообщил глава города Александр Скрябин.

Напомним, ранее Константин Лашенко был исполняющим обязанности главы ростовского дептранса.

В другие годы он возглавлял в департаменте отдел пассажирского транспорта, а также был заместителем гендиректора по эксплуатации в МУП «МТК “Ростовпассажиртранс”. В 2024 году Константин Лашенко был удостоен звания “Лучший работник транспорта Дона”.

Добавим, назначение нового директора департамента транспорта в Ростове потребовалось после отставки Вадима Шкабарни, который занимал пост с 2022 года.

Подпишись на нас в Telegram.