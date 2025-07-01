Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии

Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя села Зязиков-Юрт в Ингушетии.

НАЛЬЧИК, 1 июл — РИА Новости. Редко встречающаяся в природе ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии, сообщило региональное минприроды.

«В селе Зязиков-Юрт произошло удивительное событие: во дворе местного жителя Мурада Хадзиева обосновалась редчайшая ласточка-альбинос», — говорится в сообщении.

По данным минприроды, птица чувствует себя комфортно, активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей.

«Альбинизм у птиц встречается крайне редко, и такая мутация делает их особенно уязвимыми в дикой природе. Однако эта ласточка, похоже, нашла надежное убежище среди людей», — отметили в министерстве.