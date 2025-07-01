Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии

НАЛЬЧИК, 1 июл — РИА Новости. Редко встречающаяся в природе ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии, сообщило региональное минприроды.
«В селе Зязиков-Юрт произошло удивительное событие: во дворе местного жителя Мурада Хадзиева обосновалась редчайшая ласточка-альбинос», — говорится в сообщении.
По данным минприроды, птица чувствует себя комфортно, активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей.
«Альбинизм у птиц встречается крайне редко, и такая мутация делает их особенно уязвимыми в дикой природе. Однако эта ласточка, похоже, нашла надежное убежище среди людей», — отметили в министерстве.