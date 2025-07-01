В центре Иркутска 8 и 12 июля перекроют движение на некоторых улицах

Некоторые улицы в центре Иркутска на время перекроют для автомобилистов. Движение будет ограничено из-за проведения. Международного ралли «Шелковый путь». Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Так с полночи 8 июля до 18:00 13 июля перекроют Нижнюю Набережную от улицы Декабрьских Событий до Ленина, участок от Нижней Набережной до Чкалова, улицу Сухэ-Батора и Польских Повстанцев, — уточнили в пресс-службе администрации.
А 12 июля с 7 утра до 23:00 нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича. Проезд перекроют на площади графа Сперанского, улицах Рабочая, Чкалова, Ленина и Сухэ-Батора. Водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут для объезда данных участков.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что двое детей пострадали при опрокидывании квадроцикла.