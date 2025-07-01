В центре Иркутска 8 и 12 июля перекроют движение на некоторых улицах

А 12 июля с 7 утра до 23:00 нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича. Проезд перекроют на площади графа Сперанского, улицах Рабочая, Чкалова, Ленина и Сухэ-Батора. Водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут для объезда данных участков.