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В центре Иркутска 8 и 12 июля перекроют движение на некоторых улицах

Временные ограничения будут действовать из-за проведения международного ралли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Некоторые улицы в центре Иркутска на время перекроют для автомобилистов. Движение будет ограничено из-за проведения. Международного ралли «Шелковый путь». Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Так с полночи 8 июля до 18:00 13 июля перекроют Нижнюю Набережную от улицы Декабрьских Событий до Ленина, участок от Нижней Набережной до Чкалова, улицу Сухэ-Батора и Польских Повстанцев, — уточнили в пресс-службе администрации.

А 12 июля с 7 утра до 23:00 нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича. Проезд перекроют на площади графа Сперанского, улицах Рабочая, Чкалова, Ленина и Сухэ-Батора. Водителям рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут для объезда данных участков.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что двое детей пострадали при опрокидывании квадроцикла.