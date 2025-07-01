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Жители целого микрорайона Воронежа останутся без воды 2 июля

Коммунальщики 6,5 часов будут вести плановые работы.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 2 июля, в доме № 52 по проспекту Патриотов в Воронеже пройдут плановые работы по подключению водопроводной линии диаметром 200 миллиметров к существующей линии водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 1 июля. Из-за этого с 10:00 до 16:30 не будет холодной воды у всех жителей микрорайона Первое Мая.

Напомним, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

— Куда важнее, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — уточнили в водоканале.