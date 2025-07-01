Жители целого микрорайона Воронежа останутся без воды 2 июля

В среду, 2 июля, в доме № 52 по проспекту Патриотов в Воронеже пройдут плановые работы по подключению водопроводной линии диаметром 200 миллиметров к существующей линии водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 1 июля. Из-за этого с 10:00 до 16:30 не будет холодной воды у всех жителей микрорайона Первое Мая.