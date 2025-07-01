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Глава Татарстана Минниханов посетил свадьбу сына Кадырова

Торжество состоялось 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил свадьбу сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Торжество состоялось 28 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Кадыров.

Женой 17-летнего Адама Кадырова стала дочь чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Глава Чечни выразил глубокую благодарность всем присутствующим. Они не просто разделили с ним праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым.

«Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними. Тот случай, когда гостей много, но каждый из них дополняет яркую атмосферу праздника», — отметил Рамзан Кадыров.

Ранее стали известны самые популярные даты для свадьбы у казанцев. В 2024 году в Татарстане заключили более 23 тысяч браков.

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