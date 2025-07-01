В Великобритании открылся первый магазин любовных романов

Saucy Books — так называется первый в Англии книжный магазин, который продает исключительно любовные романы. Он открылся в Ноттинг-Хилле (Лондон) в конце июня, но уже стал местом паломничества для поклонников жанра. С первых дней магазин пришлось перевести на формат «по записи» — настолько оказался велик интерес. О бизнесе рассказали в The Guardian.
Но за яркими коралловыми полками и уголком с эротическими романами стоит куда более серьезная идея. По словам основательницы, креативного стратега Сары Максвелл, вокруг романтической литературы до сих пор стигма сексизма.
«Люди называют это “дешевой литературой” только потому, что это женский взгляд, женские желания», — объясняет она. — «Но это качественная литература. Ее авторы — настоящие профессионалы. И они буквально спасают издательскую индустрию».
Действительно: по данным Booksellers Association, в 2024 году продажи романов и саг в Великобритании достигли 69 млн фунтов стерлингов (больше семи миллиардов рублей), а жанр составил 20% всего рынка художественной литературы. Однако на полках обычных книжных — все еще минимум пространства для романов.
Новый магазин быстро превратился в культурное пространство, где обсуждают героев и героинь, формируют книжные клубы, устраивают фотосессии с любимыми обложками и спорят, хорошо ли «Четвертое крыло» Ребекки Яррос.
Популярность любовной литературы напрямую связана с TikTok: именно там завирусились романтика, фантастика с элементами страсти, тропы вроде «от врагов к возлюбленным» или «быстрое развитие отношений». В новый магазин приходят даже туристы:
«Это мой книжный дилер», — смеется одна из покупательниц, приехавшая из Нью-Йорка. — «Я беру эти романы в отпуск, читаю на пляже и потом звоню подруге каждые пять минут, обсуждая каждую сцену. Это лучше сериала». Жанр, который долгое время считался «второсортным», на самом деле формирует будущее чтения, продаж и поп-культуры.