В Великобритании открылся первый магазин любовных романов

«Это мой книжный дилер», — смеется одна из покупательниц, приехавшая из Нью-Йорка. — «Я беру эти романы в отпуск, читаю на пляже и потом звоню подруге каждые пять минут, обсуждая каждую сцену. Это лучше сериала». Жанр, который долгое время считался «второсортным», на самом деле формирует будущее чтения, продаж и поп-культуры.