В Прикамье прокуратура не согласилась с приговором виновнику ДТП

Нытвенский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Суд установил, что в феврале 36-летний житель Нытвы вел «Шевроле Ланос» в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила проезда перекрестков на трассе «М-7 Волга» и допустил столкновение с автомобилем «Джили». В результате здоровью пассажира «Джили» был причинен тяжкий вред.
Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы, однако наказание было заменено на 2 года принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Прокуратура района сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в Пермский краевой суд.