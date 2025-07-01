Эксперт из Самары Чуприлин назвал основные причины ДТП с участием детей

Михаил Чуприлин, заместитель начальника организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф, перечислил основные причины дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.
Специалист выделил следующие опасные ситуации на дороге:
Переход проезжей части в неустановленном месте;
Выход на дорогу из-за стоящего транспорта;
Игры на проезжей части или вблизи нее;
Нарушение ПДД при управлении велосипедами и мототранспортом;
Нахождение на дороге в наушниках;
Отсутствие контроля со стороны взрослых;
Перевозка детей без удерживающих устройств.
Чуприлин напомнил основные правила для пешеходов:
Движение по тротуарам или обочинам (навстречу транспорту);
Использование световозвращающих элементов в темное время;
Переход дороги только по пешеходным переходам;
Оценка безопасности перед началом перехода;
Пересечение проезжей части на самокатах и велосипедах пешком.
В случае аварии с участием ребенка необходимо:
Вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103;
Не отпускать ребенка до осмотра медиками;
Зафиксировать данные пострадавшего;
Контролировать его состояние;
Оказать первую помощь при необходимости.
«Взрослые должны обучать детей основам безопасности на дорогах», — подчеркнул специалист.
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