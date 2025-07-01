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Эксперт из Самары Чуприлин назвал основные причины ДТП с участием детей

Михаил Чуприлин, заместитель начальника организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф, перечислил основные причины дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.

Михаил Чуприлин, заместитель начальника организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф, перечислил основные причины дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.

Специалист выделил следующие опасные ситуации на дороге:

Переход проезжей части в неустановленном месте;

Выход на дорогу из-за стоящего транспорта;

Игры на проезжей части или вблизи нее;

Нарушение ПДД при управлении велосипедами и мототранспортом;

Нахождение на дороге в наушниках;

Отсутствие контроля со стороны взрослых;

Перевозка детей без удерживающих устройств.

Чуприлин напомнил основные правила для пешеходов:

Движение по тротуарам или обочинам (навстречу транспорту);

Использование световозвращающих элементов в темное время;

Переход дороги только по пешеходным переходам;

Оценка безопасности перед началом перехода;

Пересечение проезжей части на самокатах и велосипедах пешком.

В случае аварии с участием ребенка необходимо:

Вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103;

Не отпускать ребенка до осмотра медиками;

Зафиксировать данные пострадавшего;

Контролировать его состояние;

Оказать первую помощь при необходимости.

«Взрослые должны обучать детей основам безопасности на дорогах», — подчеркнул специалист.

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