Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян уверены, что оплачивать счет в кафе или ресторане на свидании должен мужчина, 17% считают, что его нужно поделить пополам, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Две трети (68%) респондентов уверены, что в случае свидания в кафе или ресторане счет должен оплатить мужчина: так ответили 62% женщин и 74% мужчин. Однако 17% опрошенных придерживаются мнения, что счет нужно разделить пополам, еще 5% убеждены, что платить должен тот, кто пригласил на свидание.
Более четверти (28%) мужчин рассказали, что с ними случались ситуации, когда женщины приходили к ним на свидание только ради ужина, при этом всего 9% женщин признались, что ходили на свидания не из-за чувств, а потому что мужчина мог оплатить им поход в ресторан.
Свидание ради ужина за счет мужчины осуждают 44% россиян, столько же (44%) не видят в этом ничего предосудительного, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.