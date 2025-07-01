Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос

Более четверти (28%) мужчин рассказали, что с ними случались ситуации, когда женщины приходили к ним на свидание только ради ужина, при этом всего 9% женщин признались, что ходили на свидания не из-за чувств, а потому что мужчина мог оплатить им поход в ресторан.