Россия столкнулась с острым дефицитом технических специалистов

Российская экономика острее ощущает нехватку специалистов с техническим образованием. Речь не только о программистах, но и о представителях рабочих массовых профессий — от сварщиков до специалистов в области биотехнологий. Об этом рассказал профессор РАНХиГС Александр Щербаков, комментируя проблему в интервью «Абзацу».
По словам эксперта, кадровый дефицит обостряется на фоне ускоренной программы импортозамещения и развития оборонной промышленности. В этих сферах важна собственная инженерная школа и квалифицированный рабочий персонал, которых, как показывает практика, катастрофически не хватает.
Щербаков отметил, что наибольший спрос сейчас наблюдается на профессии, связанные с промышленным производством и строительством. Особенно остро ощущается нехватка электросварщиков, — поскольку они задействованы в современных методах стройки и монтажа.
Дефицит присутствует и в IT-сфере. Не хватает разработчиков программных продуктов — специалистов, которые способны создавать решения с нуля.
По мнению профессора, рассчитывать на закрытие этого дефицита за счет трудовых мигрантов не стоит — России необходима собственная устойчиво работающая система подготовки высококвалифицированных специалистов.
Чтобы молодежь охотнее выбирала технические и инженерные направления, нужно сделать эти профессии привлекательными — в том числе с точки зрения дохода. Здесь, по убеждению эксперта, без государственного вмешательства в вопрос регулирования заработных плат не обойтись. Нужно показывать, что за сложным трудом стоят перспективы в виде стабильной работы, достойной оплаты и востребованности на рынке.
Он также подчеркнул, что одним из способов снизить острую потребность в кадрах может стать рост производительности труда. Новые технологии и грамотная организация процессов позволят выполнять те же задачи меньшими силами — и это тоже должно быть частью стратегии.