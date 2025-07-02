Россия столкнулась с острым дефицитом технических специалистов

Чтобы молодежь охотнее выбирала технические и инженерные направления, нужно сделать эти профессии привлекательными — в том числе с точки зрения дохода. Здесь, по убеждению эксперта, без государственного вмешательства в вопрос регулирования заработных плат не обойтись. Нужно показывать, что за сложным трудом стоят перспективы в виде стабильной работы, достойной оплаты и востребованности на рынке.