Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инклюзивный турнир по мини-футболу прошел в крытом манеже у «Самара Арены»

Состязание (6+) посвятили Дню ветеранов боевых действий.

Состязание (6+) посвятили Дню ветеранов боевых действий, рассказала пресс-служба областного Минспорта.

Турнир по мини-футболу 5×5 состоялся в крытом манеже около «Солидарность Самара Арены». Играли спортсмены с ментальными нарушениями — воспитанники местных домов-интернатов и участники спецоперации.

Соревнование организовало региональное отделение Специальной Олимпиады России, объяснили в министерстве.

Ранее сообщали, что площадки для мини-футбола с искусственным покрытием появятся в детсадах Самары.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.