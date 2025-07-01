Инклюзивный турнир по мини-футболу прошел в крытом манеже у «Самара Арены»

Состязание (6+) посвятили Дню ветеранов боевых действий, рассказала пресс-служба областного Минспорта.
Турнир по мини-футболу 5×5 состоялся в крытом манеже около «Солидарность Самара Арены». Играли спортсмены с ментальными нарушениями — воспитанники местных домов-интернатов и участники спецоперации.
Соревнование организовало региональное отделение Специальной Олимпиады России, объяснили в министерстве.
Ранее сообщали, что площадки для мини-футбола с искусственным покрытием появятся в детсадах Самары.
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