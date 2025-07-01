В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях

«Причём в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности. И только на третьем правонарушении вступает в действие Уголовный кодекс. Таким образом, после принятия нашей поправки, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы уже при повторном нарушении наступала уголовная ответственность», — подчеркнул парламентарий.