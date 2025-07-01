В Омске нерадивую мамашу отправили на принудительные работы

В «сети» приставов попалась 32-летняя омичка — злостная неплательщица алиментов и штрафов за уклонение от уплаты. Простым увещеванием сотрудники УФССП решили на этот раз не ограничиваться, и доставили нерадивую мамашу в суд. Теперь, согласно вынесенному решению, омичке, помимо оплаты штрафов, предстоит отработать еще и 160 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.