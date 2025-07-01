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В Омске нерадивую мамашу отправили на принудительные работы

Лишенная родительских прав 32-летняя омичка не платила алименты своему ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы два дня отлавливали должников в Омской области. Операция проводилась с 25 по 26 июня и представляла собой хождение по адресам омичей, имеющих неоплаченные административные штрафы.

В «сети» приставов попалась 32-летняя омичка — злостная неплательщица алиментов и штрафов за уклонение от уплаты. Простым увещеванием сотрудники УФССП решили на этот раз не ограничиваться, и доставили нерадивую мамашу в суд. Теперь, согласно вынесенному решению, омичке, помимо оплаты штрафов, предстоит отработать еще и 160 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.