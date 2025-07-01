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7-летний мальчик на квадроцикле попался на глаза уфимским гаишникам: его родителям предстоит ответить перед законом

В Уфе за рулем квадроцикла поймали 7-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» остановили квадроцикл Armis, за рулем которого был семилетний ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Чекмагушевская. На место вызвали родителей мальчика. Транспортное средство изъяли и поместили на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Окончательное решение случаю примет комиссия по делам несовершеннолетних.

В ГАИ напомнили, что мототранспорт представляет серьезную опасность для жизни и здоровья детей. Ведомство призвало родителей отказаться от покупки подобных транспортных средств для несовершеннолетних и тщательнее следить за их безопасностью.

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