7-летний мальчик на квадроцикле попался на глаза уфимским гаишникам: его родителям предстоит ответить перед законом

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» остановили квадроцикл Armis, за рулем которого был семилетний ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Чекмагушевская. На место вызвали родителей мальчика. Транспортное средство изъяли и поместили на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Окончательное решение случаю примет комиссия по делам несовершеннолетних.
В ГАИ напомнили, что мототранспорт представляет серьезную опасность для жизни и здоровья детей. Ведомство призвало родителей отказаться от покупки подобных транспортных средств для несовершеннолетних и тщательнее следить за их безопасностью.
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