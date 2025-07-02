IT-специалист год не работает, но получает $12 тысяч в месяц

Автор поста — американец, который попал в команду, полностью состоящую из инженеров из Индии. По его словам, ни одна из задач не доходит до него — коллеги игнорируют его и отдают приоритет своим согражданам. Менеджер тоже не выходит на связь: встречи отменяются под разными предлогами. Все это напоминает тихую корпоративную изоляцию, в которой, однако, никто открыто не озвучивает конфликт.