IT-специалист год не работает, но получает $12 тысяч в месяц

На анонимной платформе Blind, популярной среди сотрудников IT-гигантов, появилось неожиданное признание от программиста уровня SDE 2. Он утверждает, что уже целый год не выполняет практически никакой реальной работы, но продолжает получать зарплату — около $12 000 (942 тысячи рублей) в месяц. История разошлась по соцсетям.
Автор поста — американец, который попал в команду, полностью состоящую из инженеров из Индии. По его словам, ни одна из задач не доходит до него — коллеги игнорируют его и отдают приоритет своим согражданам. Менеджер тоже не выходит на связь: встречи отменяются под разными предлогами. Все это напоминает тихую корпоративную изоляцию, в которой, однако, никто открыто не озвучивает конфликт.
«Сначала я злился, хотел перевестись в другую команду. А потом просто принял это», — написал он. — «Я работаю по 30 минут в день, и, по сути, просто получаю чек. Коллеги думают, что я вот-вот уйду, но я не собираюсь увольняться. Это патовая ситуация, но о ней все молчат».
Инженер признал, что не собирается подавать жалобу или обвинять кого-либо официально, хотя ведет документ, в котором фиксирует случаи потенциальной дискриминации. Он считает, что руководство не может уволить его по закону, и предпочитает делать вид, что все в порядке.