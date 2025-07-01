В Екатеринбурге приступили к ремонту Храма на Крови

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.
«Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурной, научной и просветительской площадкой, узнаваемой не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Здесь проходят встречи с писателями и артистами, профессиональные конференции областных министерств, лекции и семинары для молодежи, презентации научных трудов и книг. Пространство посещают почетные гости города, поэтому важно сделать его удобным и многофункциональным», — рассказал старший священник Храма-памятника на Крови, протоиерей Максим Миняйло.
Объект для строителей знакомый: в начале 2000-х коллектив «Атомстройкомплекса» принимал участие в строительстве храма и выполнил отделочные работы.
«Первым делом мы провели комплексную диагностику конструкций, подняли проект, по которому храм был построен более 20 лет назад. Наша задача — обновить не только интерьеры, но и инженерные коммуникации — например, провести современную систему вентиляции, обеспечив комфортный микроклимат для посетителей зала. Кроме того, будет выполнена гидроизоляция, чтобы защитить его от протечек», — отметил директор ЗАО «Отделстрой» (входит в ГК «Атомстройкомплекс») Евгений Беляев.
Конференц-зал получит современное оснащение: новую мебель и мультимедийную аппаратуру, включая проектор и режиссерский пульт. Строителям важно не только соблюсти строительные нормы и правила, но и сохранить храмовую атмосферу. Так, уникальные люстры будут бережно восстановлены реставраторами, займут свое место в обновленном интерьере и станут частью многоуровневого освещения. Завершить ремонт конференц-зала Храма на Крови компания планирует в 2025 году.
Важнейшим условием при проведении работ является бережное отношение к историческому и духовному наследию места, поэтому строители «Атомстройкомплекса» работают в постоянном сотрудничестве с представителями Екатеринбургской епархии. Храм на Крови расположен на месте дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года были убиты последний российский император Николай II и его семья. Сейчас в нижнем приделе размещена выставка, посвященная последним дням жизни царской семьи.
Храм на Крови — не единственный объект Русской православной церкви в портфолио «Атомстройкомплекса». В 2003 году компания завершила реконструкцию Спасо-Преображенского собора в Невьянске, в сжатые сроки выполнив полную отделку здания снаружи и изнутри, восстановив старинную лепнину и выстроив заново разрушенную колокольню, тем самым вернув храму его исторический силуэт.