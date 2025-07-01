В Екатеринбурге приступили к ремонту Храма на Крови

«Конференц-зал Храма на Крови давно стал знаковой культурной, научной и просветительской площадкой, узнаваемой не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Здесь проходят встречи с писателями и артистами, профессиональные конференции областных министерств, лекции и семинары для молодежи, презентации научных трудов и книг. Пространство посещают почетные гости города, поэтому важно сделать его удобным и многофункциональным», — рассказал старший священник Храма-памятника на Крови, протоиерей Максим Миняйло.