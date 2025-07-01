Путин поручил обеспечить необходимое финансирование северного завоза

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для финансирования северного завоза в этом году в необходимом объеме.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось 4 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: принять исчерпывающие меры для финансирования в необходимом объеме осуществления завоза грузов в 2025 году на территории с ограниченными сроками завоза грузов, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — указано в перечне поручений.
Как следует их документа, доклад по этому вопросу президент ждет до 1 августа.