В Приморье водитель грузовика влетел в столб из-за укуса шершня

Напомним, житель Находки оказался на грани жизни и смерти после опасного прыжка в бассейн. 32-летний мужчина не рассчитал глубину и ударился головой о дно. Врачи диагностировали множественные переломы шейных позвонков и тяжелое повреждение спинного мозга. Пострадавший почти полностью утратил подвижность — он с трудом двигал руками и не чувствовал ног.