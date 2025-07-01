Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье водитель грузовика влетел в столб из-за укуса шершня

Фельдшер спасла жизнь мужчине, оказав ему экстренную помощь.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье водитель грузовика неожиданно свернул с дороги и врезался в столб. Выяснилось, что причиной стал укус шершня в область головы, вызвавший острую аллергическую реакцию. Жизнь мужчины спасла фельдшер села Глуховка Уссурийской городской больницы Татьяна Малкова, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на краевой минздрав.

В один из дней у здания медицинского пункта остановилась машина — из неё выбежали люди, ставшие свидетелями аварии. Очевидцы нашли мужчину без сознания, сразу вызвали скорую помощь и поспешили в ближайший медицинский пункт. Фельдшер быстро оценила состояние пострадавшего и поставила диагноз — отёк Квинке.

«Специалист оказала экстренную помощь, обеспечив венозный доступ для введения противоаллергических и гормональных препаратов, купировав опасную реакцию», — говорится в сообщении.

Благодаря грамотным и своевременным действиям Татьяны Малковой пациента удалось спасти. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Напомним, житель Находки оказался на грани жизни и смерти после опасного прыжка в бассейн. 32-летний мужчина не рассчитал глубину и ударился головой о дно. Врачи диагностировали множественные переломы шейных позвонков и тяжелое повреждение спинного мозга. Пострадавший почти полностью утратил подвижность — он с трудом двигал руками и не чувствовал ног.