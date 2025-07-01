В Приморье водитель грузовика влетел в столб из-за укуса шершня

В Приморье водитель грузовика неожиданно свернул с дороги и врезался в столб. Выяснилось, что причиной стал укус шершня в область головы, вызвавший острую аллергическую реакцию. Жизнь мужчины спасла фельдшер села Глуховка Уссурийской городской больницы Татьяна Малкова, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на краевой минздрав.
В один из дней у здания медицинского пункта остановилась машина — из неё выбежали люди, ставшие свидетелями аварии. Очевидцы нашли мужчину без сознания, сразу вызвали скорую помощь и поспешили в ближайший медицинский пункт. Фельдшер быстро оценила состояние пострадавшего и поставила диагноз — отёк Квинке.
«Специалист оказала экстренную помощь, обеспечив венозный доступ для введения противоаллергических и гормональных препаратов, купировав опасную реакцию», — говорится в сообщении.
Благодаря грамотным и своевременным действиям Татьяны Малковой пациента удалось спасти. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу.
Напомним, житель Находки оказался на грани жизни и смерти после опасного прыжка в бассейн. 32-летний мужчина не рассчитал глубину и ударился головой о дно. Врачи диагностировали множественные переломы шейных позвонков и тяжелое повреждение спинного мозга. Пострадавший почти полностью утратил подвижность — он с трудом двигал руками и не чувствовал ног.