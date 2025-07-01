Как получить выходной для диспансеризации: важные нюансы и рекомендации

Право на получение оплачиваемого дня для диспансеризации есть у каждого работника, однако существуют определенные нюансы. Сотрудники в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, что обусловлено низким риском серьезных заболеваний в молодом возрасте. Для лиц старше 40 лет диспансеризация доступна ежегодно. В обоих случаях работники имеют право на один оплачиваемый день для прохождения всех необходимых врачей.