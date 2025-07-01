Как получить выходной для диспансеризации: важные нюансы и рекомендации

Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, каждый официально трудоустроенный гражданин имеет право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Однако многие работники и работодатели не всегда осведомлены о данной возможности. Специалисты сервиса «Авито Работа» подготовили разъяснения по порядку оформления выходного для диспансеризации и ключевым аспектам, которые следует учитывать.
Трудовой кодекс РФ гарантирует гражданам возможность получения оплачиваемых выходных для медицинского обследования. Это право распространяется на всех официально трудоустроенных работников независимо от типа предприятия или занимаемой должности. Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, позволяющее выявить заболевания на ранних стадиях и определить факторы риска для здоровья. Процедура бесплатна при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и проводится в государственных медицинских учреждениях.
Кто имеет право на оплачиваемые дни для диспансеризации?
Право на получение оплачиваемого дня для диспансеризации есть у каждого работника, однако существуют определенные нюансы. Сотрудники в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, что обусловлено низким риском серьезных заболеваний в молодом возрасте. Для лиц старше 40 лет диспансеризация доступна ежегодно. В обоих случаях работники имеют право на один оплачиваемый день для прохождения всех необходимых врачей.
Для пенсионеров и предпенсионеров (за пять лет до выхода на пенсию) предусмотрены особые условия: они могут получать два оплачиваемых дня на обследования ежегодно.
Процедура оформления выходного дня.
Чтобы получить оплачиваемый выходной для диспансеризации, необходимо выполнить несколько шагов. В первую очередь, следует подать заявление руководителю с указанием желаемой даты. В документе необходимо указать основание для предоставления выходного — ваш возраст и ссылку на статью 185.1 Трудового кодекса. У многих работодателей имеются шаблоны таких заявлений, однако их содержание может варьироваться.
Рекомендуется подавать заявление заранее, чтобы у руководства было время внести изменения в рабочий график. Дата для прохождения диспансеризации должна согласовываться с учетом производственных нужд. Если выбранный вами день окажется критически важным для работы предприятия, возможно, вам предложат альтернативную дату.
На время прохождения диспансеризации за вами сохраняется рабочее место, а день освобождения от работы оплачивается исходя из вашего среднего заработка, без каких-либо вычетов.
Особенности прохождения обследования.
Диспансеризация должна проводиться в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это означает, что обследование в частных клиниках может не быть основанием для оплаты выходного дня — этот момент стоит уточнить у работодателя. Также важно заранее планировать диспансеризацию, учитывая загруженность медицинских учреждений. Обычно все процедуры можно пройти за один день, но иногда требуется больше времени.
Если вы не успели завершить обследование в отведенный день, можно обсудить с работодателем возможность дополнительного выходного — например, в виде отпуска без сохранения заработной платы. Однако предоставление такого отпуска остается на усмотрение руководства. Альтернативный вариант — пройти оставшиеся обследования в другое удобное время без отрыва от работы.
В некоторых случаях может потребоваться справка о прохождении диспансеризации. Хотя это не всегда обязательно, наличие такого документа поможет избежать недоразумений и подтвердит правомерность использования предоставленного времени.