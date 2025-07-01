С 1 июля в Ростовской области изменилась плата за ЖКУ

Например, стоимость электричества для жителей городов в пределах соцнормы теперь составляет 5,90 рубля за кВтч, сверх социальной нормы — 8,24 рубля за кВтч. Кроме того, для городского населения с электроплитами и сельского населения в пределах соцнормы плату утвердили в 4,13 рубля за кВтч, а при оплате сверх социальной нормы — 5,76 рубля за кВтч.