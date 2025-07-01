С 1 июля в Ростовской области изменилась плата за ЖКУ

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменилась плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом ранее предупреждали донские власти и региональная служба по тарифам.
Например, стоимость электричества для жителей городов в пределах соцнормы теперь составляет 5,90 рубля за кВтч, сверх социальной нормы — 8,24 рубля за кВтч. Кроме того, для городского населения с электроплитами и сельского населения в пределах соцнормы плату утвердили в 4,13 рубля за кВтч, а при оплате сверх социальной нормы — 5,76 рубля за кВтч.
Оплата за газ отличается в зависимости от способа использования топлива:
— приготовление пищи и нагрев воды с помощью газовой плиты — 9,15 рубля за кубометр;
— нагрев воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,15 рубля за кубометр;
— приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите и нагрев воды с помощью водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,02 рубля за кубометр;
— отопление с использованием газа на другие цели (кроме отопления или выработки электроэнергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования) — 8866 рублей за 1000 кубометров;
— отопление или выработка электроэнергии с использованием котельных всех типов — 8866 рублей за 1000 кубометров.
В среднем рост цен для потребителей не должен превышать 10,6%. В частности, повышение платы за холодную воду, водоотведение, сжиженный газ и обращение с ТКО планировалось в пределах в 9,6%, за отопление и природный газ — 10,3%, за электроэнергию — 12,6%. Напомним, ранее тарифы за ЖКУ в регионе индексировались с 1 июля 2024 года.
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