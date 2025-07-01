Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера

Глава государства также поручил поддержать мессенджер с учетом предыдущих поручений Банку России, чтобы граждане получили в нем доступ в том числе к самым популярным услугам от кредитных и иных организаций. Доклад по этому вопросу должен до 15 августа представить премьер-министр Михаил Мишустин.