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Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера

Путин дал поручения правительству по развитию национального мессенджера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети “Интернет”, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в документе.

Кабинет министров должен представить доклад до 1 сентября, за него отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Глава государства также поручил поддержать мессенджер с учетом предыдущих поручений Банку России, чтобы граждане получили в нем доступ в том числе к самым популярным услугам от кредитных и иных организаций. Доклад по этому вопросу должен до 15 августа представить премьер-министр Михаил Мишустин.

В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Она объединит в себе функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг, например, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале июня доложил Путину о новой полностью цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Он подчеркнул, что мессенджер по своим функциям не уступает зарубежным конкурентам, а качество голосовых вызовов у него даже лучше.

Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max в марте. Ее можно скачать в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.

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