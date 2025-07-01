Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера, опубликованных на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети “Интернет”, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в документе.
Кабинет министров должен представить доклад до 1 сентября, за него отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Глава государства также поручил поддержать мессенджер с учетом предыдущих поручений Банку России, чтобы граждане получили в нем доступ в том числе к самым популярным услугам от кредитных и иных организаций. Доклад по этому вопросу должен до 15 августа представить премьер-министр Михаил Мишустин.
В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Она объединит в себе функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг, например, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Глава Минцифры Максут Шадаев в начале июня доложил Путину о новой полностью цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Он подчеркнул, что мессенджер по своим функциям не уступает зарубежным конкурентам, а качество голосовых вызовов у него даже лучше.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max в марте. Ее можно скачать в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.