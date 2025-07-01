Ветеран спецоперации из Самары открывает собственную мужскую парикмахерскую

Житель Самары Кирилл Чеховских реализовал свою заветную мечту открытие собственной мужской парикмахерской, путь к которой занял почти полтора десятилетия. Впервые мысль возникла ещё в 2011-м, когда юноша начал осваивать искусство парикмахеров. Именно там он осознал своё призвание мужские укладки стали основой будущей предпринимательской идеи. Но завершить образование было непросто: Кирилла забрали служить в российскую армию.
По окончании срочной службы парень продолжал поддерживать профессиональные навыки, воспринимая работу парикмахером скорее как увлечение.
С началом специальной военной операции Кирилл вновь оказался на фронте, отправившись туда добровольно. Несмотря на напряжённую обстановку, набор инструментов сопровождал его повсюду, и его прозвище среди сослуживцев звучало как «Парикмахер».
За годы службы мечта о собственном заведении лишь окрепла: парень сформировал чёткую концепцию, определил уникальность собственного пространства. Воспоминания о своей цели помогли ему восстановиться после тяжёлого ранения, полученного в ходе боевого задания, когда он получил травмы конечностей, сохранив жизнь товарищам. За героизм и стойкость Кирилл удостоен медали «За отвагу».
Вернувшись домой, он незамедлительно занялся реализацией задуманного проекта. Весной 2025-го открылась мужская парикмахерская «Big Bro», созданная именно таким образом, каким её представлял себе владелец.
Теперь заведение предлагает не только высококачественную укладку опытными мастерами, но и дополнительные услуги: фото сессии, возможность организации праздников для мужчин, отдых на террасе, рабочие встречи в специально оборудованной комнате переговоров.
Сейчас поддержка развития предприятий и интеграция бывших военнослужащих в мир предпринимательства являются одними из ключевых направлений региональной политики. Ранее глава региона Владислав Федорович анонсировал ряд новых инициатив помощи предпринимателям из числа ветеранов спецоперации.
В будущем году состоится конкурс грантов для военных предпринимателей, обладающих проектами малого бизнеса, предоставляющий возможность прохождения специализированного курса и шанс получить финансовую поддержку размером до полумиллиона рублей.
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