Ветеран спецоперации из Самары открывает собственную мужскую парикмахерскую

Житель Самары Кирилл Чеховских реализовал свою заветную мечту открытие собственной мужской парикмахерской, путь к которой занял почти полтора десятилетия. Впервые мысль возникла ещё в 2011-м, когда юноша начал осваивать искусство парикмахеров. Именно там он осознал своё призвание мужские укладки стали основой будущей предпринимательской идеи. Но завершить образование было непросто: Кирилла забрали служить в российскую армию.