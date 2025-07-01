Полоса препятствий: каким знакам зодиака не повезет в июле 2025 года

Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Нас ждут серьезные астрологические перемены: напряженный аспект между Марсом и Плутоном потребует от нас выдержки, а ретроградный Нептун затуманит разум, подбросив иллюзии вместо фактов. Это период, когда звезды проверяют нас на прочность: кто умеет ждать, готов меняться, а кто — идти наперекор ветру. Но если одним такие испытания пойдут на пользу, то для трех знаков зодиака июль может стать настоящей полосой препятствий. Осторожность — их главная суперспособность в этом месяце. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Близнецы.
В июле многое будет казаться странным: вроде стараешься все держать под контролем, но то документы теряются, то встречи переносятся, то покупки оказываются вовсе не тем, что хотелось. Уровень хаоса может зашкаливать, особенно в бытовых и финансовых вопросах. Ощущение, что все идет куда-то не туда, может вызывать раздражение. Но главное — не поддаваться панике.
В июле как никогда важно быть внимательными к деньгам, вещам и словам. Избегайте спонтанных решений и покупок — лучше отложить их на август. И не спешите менять глобальные цели: июль не тот месяц, когда стоит совершать резкие повороты.
Лев.
Июль захочет проверить ваше терпение. Вроде бы и сил хватает, и желания действовать море, но обстоятельства будто намеренно тормозят. Особенно раздражающими окажутся мелкие промахи: потерянные ключи, забытые встречи, недопонятые фразы. Все это может показаться пустяками, но в сумме выматывает. Добавьте сюда внезапные траты и ощущение, что деньги утекают сквозь пальцы, и становится ясно: месяц не из легких.
Звезды советуют беречь нервную систему и кошелек, а еще — не принимать близко к сердцу промахи. Все пройдет, главное — не потерять самоиронию и здравый смысл.
Козерог.
Не исключено, что в июле вы почувствуете усталость — и эмоциональную, и физическую. Энергия будет нестабильной, а мотивация — то появляться, то исчезать. Особенно непросто может быть с деньгами, связанными с общими ресурсами, долгами или налогами. Есть шанс застрять в бумажной волоките, а нужные суммы будут приходить позже, чем хотелось бы.
Главное — не нервничать и не пытаться ускорить события. Сосредоточьтесь на том, что реально в ваших силах, и не стесняйтесь просить помощи. Иногда лучший способ справиться — сделать паузу, передохнуть и посмотреть на ситуацию со стороны.
Ясновидящая Кажетта также составила для «Вечерней Москвы» подробный гороскоп на июль 2025 года. Второй месяц лета будет полон разнообразных событий, перемен и возможностей.