Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. 78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч рублей получили в текущем году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан Республики Крым».

По словам Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.

Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше