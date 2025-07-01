В Самаре на набережной у «Ладьи» продолжаются бесплатные кинопоказы с 2 по 6 июля

На набережной у «Ладьи» продолжается работа бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин». С 2 по 6 июля для зрителей подготовлена разнообразная программа: от советской классики и документальных фильмов до современных картин и мультфильмов. Вход свободный.
Программа кинопоказов на эту неделю:
2 июля (среда):
17:30 — 17:55 — «Фронтовая бригада» (документальный, 2022 г., 12+);18:00 — 19:35 — «Весёлые ребята» (1934 г., 0+);19:45 — 21:40 — «За бортом» (1987 г., 12+).
3 июля (четверг):
18:40 — 20:00 — «Инспектор ГАИ» (1982 г., 12+);20:10 — 22:20 — «Лучшее предложение» (2012 г., 18+).
4 июля (пятница):
17:30 — 19:00 — «Империя кошек» (документальный, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;19:10 — 20:15 — «Тревожные ночи в Самаре» (1 серия, 1969 г., 12+);20:20 — 22:30 — «Привидение» (1990 г., 18+).
5 июля (суббота):
17:00 — 18:35 — «Девочка ищет отца» (1959 г., 0+);18:45 — 20:10 — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г., 6+);20:20 — 22:25 — «Терминал» (2004 г., 16+).
6 июля (воскресенье) — Детский день:
16:30 — 17:10 — мультфильмы: «Малыш и Карлсон» (1968 г., 0+), «Карлсон вернулся» (1970 г., 0+);17:20 — 18:35 — «Королевство кривых зеркал» (1963 г., 12+);18:45 — 20:15 — «Баба Яга спасает мир» (2023 г., 6+);20:25 — 22:20 — «Как стать принцессой» (2001 г., 12+).
Ранее мы писали, что на Малой сцене Самарского театра оперы и балета прошла премьера концертной программы «Ожидание» (12+).
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