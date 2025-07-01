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«Крылья Советов» разошлись ничьей с КАМАЗом в Самаре днем 1 июля

Во вторник «зелено-бело-синие» провели вторую товарищескую встречу (12+). Забили с гостями по одному мячу.

Во вторник «зелено-бело-синие» провели вторую товарищескую встречу (12+). Забили с гостями по одному мячу.

На 15-й минуте КАМАЗ должен был остаться в меньшинстве. Фол последней надежды совершил футболист клуба из Набережных Челнов. Но его заменили. «КС» заработали штрафной вблизи ворот, но Владимир Хубулов попал в перекладину.

После этого самарцы создали еще пару опасных моментов. Но первыми забили гости. На 34-й воспользовались ошибкой хозяев в центре поля. Отличился Даниил Моторин.

После перерыва Магомед Адиев выпустил ряд свежих игроков. Однако «Крылья» спаслись от поражения только на 75-й минуте. Пенальти заработал и реализовал 19-летний форвард Владимир Игнатенко — 1:1.

До этого «зелено-бело-синие» уступили саратовскому «Соколу» с минимальным счетом 0:1 в Самаре (12+).

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