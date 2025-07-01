Компания «РусГидро» переехала в Красноярск

1 июля «РусГидро» полностью завершило релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. Пресс-служба компании сообщила, что в наш город переехало более 40% работников столичного офиса, включая руководителей.
Так в Сибирь переехали девять компаний энергохолдинга, среди них — ИТ-блок, строительная, энергосбытовая и сервисные организации. Рабочие места в Москве ликвидированы.
Сейчас в штаб-квартире на улице Перенсона работает более 900 сотрудников.
Напомним, что о переезде компании в краевой центр стало известно в 2023 году. Решение о переносе офиса было принято по рекомендации президента России Владимира Путина.
Ранее мы писали, что в Красноярске продолжается капремонт шести учреждений образования. Работы проводятся в лицеях № 2 и 11, а также школах № 82, 42, 45 и 53.