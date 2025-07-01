Появились данные об отделившемся от российского военного аппарата субспутнике

Как пишет Хендрикс, ранее аппараты «Космос-2519» и «Космос-2542» также выпустили по субспутнику, которые получили обозначения «Космос-2521» и «Космос-2543», соответственно. «Оба этих субспутника показали значительные возможности маневрирования и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был интерпретирован Пентагоном как противоспутниковое оружие», — заметил аналитик.