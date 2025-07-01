Исследование: людей нельзя судить по татуировкам

Оказалось, что люди охотно и с уверенностью делают выводы о посторонних, глядя только на татуировки. Но почти всегда ошибаются. Единственная черта, которую удалось предсказать хоть как-то достоверно, — открытость к новому опыту. Причем угадывали ее лишь в том случае, если тату была «веселой», «чудной» или эксцентричной — то есть действительно чем-то выделялась.