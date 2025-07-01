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Исследование: людей нельзя судить по татуировкам

Исследование с участием более 270 татуированных взрослых показало: наблюдатели уверенно выносят суждения о личностях по тату, но чаще ошибаются.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Freepik.com

Исследователи из США решили проверить, действительно ли татуировки позволяют «прочитать» характер человека. В эксперименте участвовали 274 человека с рисунками на коже: они рассказали о себе с помощью опросников личности и согласились показать свои тату для анализа. Их татуировки оценивали посторонние наблюдатели, пытаясь угадать личностные черты.

Оказалось, что люди охотно и с уверенностью делают выводы о посторонних, глядя только на татуировки. Но почти всегда ошибаются. Единственная черта, которую удалось предсказать хоть как-то достоверно, — открытость к новому опыту. Причем угадывали ее лишь в том случае, если тату была «веселой», «чудной» или эксцентричной — то есть действительно чем-то выделялась.

«Мы увидели, что разные наблюдатели сходятся в похожих суждениях о характере людей с тату. Но это скорее иллюзия — эти суждения в большинстве своем неверны», — отмечают авторы.

Несмотря на стереотипы (например, что люди с татуировками неуравновешанные), объективных доказательств таким ярлыкам не нашлось. Сами участники исследования — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет — в среднем не отличались от нетатуированных ровесников по уровню невротизма, доброжелательности или ответственности.

Ученые подчеркивают, что сам по себе факт наличия татуировки уже давно не является чем-то маргинальным.

Сейчас татуировки есть у примерно третьи взрослых жителей США, а их мотивы — чаще всего эмоциональные: память о близких, выражение себя, любовь к искусству или просто желание «красиво выглядеть».

Интересно, что судящие часто опираются на отдельные детали тату — от расположения до стилистики, словно воспринимая их как «подсказки». Но такой подход может вести к ложным выводам, особенно если основываться на культурных штампах или эстетических оценках.