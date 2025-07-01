Производственный календарь: выходные и праздники 2026

Минтруд РФ показал проект календаря праздничных дней на 2026-й. В следующем году новогодние каникулы продлятся 12 дней. На майских праздниках россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Также их ждут длинные выходные 21−23 февраля, 7−9 марта и 12−14 июня. День народного единства в 2026-м выпадает на среду и тоже будет нерабочим.