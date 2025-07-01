Омские налоговики предупреждают омичей об активности «коллег»-мошенников

УФНС России по Омской области напоминает, что сотрудники налоговых органов не запрашивают персональные данные, коды подтверждения и не ведут запись на прием в налоговые органы по телефону. А указанные действия мошенников направлены на то, чтобы получить доступ к их персональным данным.