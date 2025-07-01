Омские налоговики предупреждают омичей об активности «коллег»-мошенников

В регионе участились случаи, когда омичам звонят якобы сотрудники налоговых органов и сообщают об ошибках, допущенных при заполнении налоговой декларации. Об этом сегодня, 1 июля, сообщается на сайте УФНС России по Омской области.
В Омской области участились случаи дистанционного мошенничества, при котором неизвестные представляются сотрудниками налоговых органов. Звонящие сообщают об ошибках, якобы допущенных при заполнении налоговой декларации по форме 3-НФДЛ. В ходе разговора, мошенники предлагают лично явиться к инспектору, предварительно подтвердив онлайн-запись на прием в инспекцию. Для записи на прием к специалисту злоумышленники требуют назвать код из СМС-сообщения.
УФНС России по Омской области напоминает, что сотрудники налоговых органов не запрашивают персональные данные, коды подтверждения и не ведут запись на прием в налоговые органы по телефону. А указанные действия мошенников направлены на то, чтобы получить доступ к их персональным данным.