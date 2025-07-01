Казахстану грозят перебои в электроснабжении без срочных мер

Параллельно Казахстан наращивает долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2024 году она достигла 6,43%, тогда как в 2023 году была на уровне 5,92%. Для сравнения, в 2020 году ВИЭ составляли лишь 2,78%, а в 2014 — всего 0,33%. Согласно поручению главы государства, Казахстан должен довести долю «зелёной» энергии до 15% к 2030 году и до 50% к 2050-му, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.