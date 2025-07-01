Создается сервис на основе ИИ для планирования операций на печени

Кроме того, Загайный отметил, что новый сервис в отличие от отечественных и зарубежных аналогов более универсальный. «[Сервис] сочетает в себе скорость обработки информации, достоверность и доступность для российских специалистов. Одно из преимуществ сервиса — возможность работать с КТ-снимками из регионов, что делает его адаптивным для любого медицинского учреждения», — подытожил соавтор проекта.