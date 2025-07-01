«100 упавших деревьев на дороги, автомобили, крыши домов и детсада, задержка поезда». МЧС и БЖД сказали о последствиях сильного ветра в Беларуси

МЧС и БЖД сообщили о последствиях из-за сильного ветра в Беларуси 30 июня, в понедельник.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 30 июня было зафиксировано 100 случаев падения деревьев в Гомельской (речь идет про 5 деревьев), Брестской (2 дерева), Витебской (15 деревьев), Гродненской (8 деревьев), Могилевской (37 деревьев), Минской областях и в Минске (23 дерева). Говорится, что упавшие деревья повредили семь автомобилей: в Витебской, Минской областях и Минске.
Кроме того, в Могилевской области упавшие деревья повредили два дома, одно хозстроение. Сообщается, что спасатели осуществили 37 выездов на их уборку. В Витебской области сотрудники МЧС 14 раз привлекались на распиловку и уборку деревьев.
В Минске спасатели оказывали техническую помощь населению и организациям в 27 случаях. Речь идет про демонтаж рекламного плаката с билборда, аварийного дорожного знака, листа жести, распиловку аварийных деревьев (веток).
МЧС и БЖД сообщили о последствиях из-за сильного ветра в Беларуси. Фото: скриншот с видео МЧС.
В Гродненской области сотрудники МЧС снимали сорванный металлический колпак с вентиляции кровли, а в Гомельской области в деревне Дубовый Лог Добрушского района упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Вместе с тем в Кормянском районе в Высоковском детском саду зависла при входе на территорию сломанная верхушка дерева.
Как пишет БелТА, в пресс-службе Белорусской железной дороги сказали, что дерево упало на железнодорожные пути из-за чего случилась задержка в 46 минут в движении дизель-поезда в Витебской области.
Кстати, синоптики сказали о сохранении сильного ветра в Беларуси еще на один день: «Усиление ветра до 20 м/с».
Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.
Тем временем мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.