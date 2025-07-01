«100 упавших деревьев на дороги, автомобили, крыши домов и детсада, задержка поезда». МЧС и БЖД сказали о последствиях сильного ветра в Беларуси

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 30 июня было зафиксировано 100 случаев падения деревьев в Гомельской (речь идет про 5 деревьев), Брестской (2 дерева), Витебской (15 деревьев), Гродненской (8 деревьев), Могилевской (37 деревьев), Минской областях и в Минске (23 дерева). Говорится, что упавшие деревья повредили семь автомобилей: в Витебской, Минской областях и Минске.