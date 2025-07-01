В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта

Палеонтолог Астраханского музея-заповедника Михаил Головачёв уточнил, что обычно такая сохранность костей типична для северных широт в условиях вечной мерзлоты. «Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода», — сказал ученый, добавив, что возраст находок, по предварительной оценке, составляет от 115 тысяч до 127 тысяч лет.