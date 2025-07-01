Бывший директор PERMM объявлена в межгосударственный розыск

Напомним, уголовное дело в отношении Наили Аллахвердиевой было возбуждено в марте этого года. Причиной ее уголовного преследования стала демонстрация на сайте музея неких работ, которые показались оскорбительными некоторым верующим. Сама госпожа Аллахвердиева покинула должность директора PERMM в декабре 2024 года по собственному желанию. Прокуратура добилась в суде изменения формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия». Сейчас обвиняемая находится за пределами страны.