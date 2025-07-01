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Спустя 22 дня подошли к концу поиски пропавшего уфимца

В Уфе спустя 22 дня завершились поиски пропавшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Подошли к концу поиски пропавшего 39-летнего жителя Уфы. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно 9 июня. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

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