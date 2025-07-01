Уходящие «Алые паруса» почти на час закроют трассу «Кола» под Петербургом

С 15:00 до 15:45 3 июля Ладожский мост через Неву возле деревни Марьино разведут для прохода вверх по реке брига «Россия» и парусно-моторной яхты Orca с максимальным высотным габаритом 30 метров, сообщили 1 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время автомобильное движение на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» будет полностью остановлено.