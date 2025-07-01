Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уходящие «Алые паруса» почти на час закроют трассу «Кола» под Петербургом

Ладожский мост в Кировском районе Ленобласти разведут, чтобы выпустить из Петербурга бриг «Россия», участвовавший в празднике выпускников «Алые паруса». Водителям на трассе «Кола» придется подождать его проход в течение 45 минут.

С 15:00 до 15:45 3 июля Ладожский мост через Неву возле деревни Марьино разведут для прохода вверх по реке брига «Россия» и парусно-моторной яхты Orca с максимальным высотным габаритом 30 метров, сообщили 1 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время автомобильное движение на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» будет полностью остановлено.

Ладожский мост разводят при температуре воздуха не более +25 градусов и ветре не сильнее 15 м/с. Делает это подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация “Волго-Балт”».

Бриг «Россия» традиционно является символом и одной из главных составляющих шоу на празднике «Алые паруса», проходя по Неве под этими самыми алыми парусами под залпы салюта.