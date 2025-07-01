Реконструкцию участка проспекта Стачки в Ростове оценили в 5,2 млрд рублей

В Ростове-на-Дону стоимость реконструкции части проспекта Стачки оценили в 5,2 млрд рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии в городской думе сообщил и.о. директора департамента автодорог Нарек Тамразян.
По словам чиновника, речь идет об обновлении проспекта Стачки с расширением от улицы Зорге и продлением до Левенцовки. Также в проекте запланировали создание транспортных развязок на пересечении с улицами Зорге, Малиновского и переулком Мастеровым.
Сам проект уже разработан, также получено заключение экспертизы, рассказал Нарек Тамразян. Власти уверены, что капитальное обновление снизит запоры, разгрузит проезжую часть и позволит организовать альтернативные пути проезда до жилого района «Левенцовский».
Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщали, что обновлению подлежит 2,63 км пути, а протяженность дополнительной проезжей части должна составить еще 0,6 км. Дорогу хотят сделать четырехполосной. Кроме этого, в прошлом году говорилось о планах по изъятию и выкупу 40 земельных участков для реализации планов по обновлению проспекта Стачки.
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