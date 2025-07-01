Реконструкцию участка проспекта Стачки в Ростове оценили в 5,2 млрд рублей

Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщали, что обновлению подлежит 2,63 км пути, а протяженность дополнительной проезжей части должна составить еще 0,6 км. Дорогу хотят сделать четырехполосной. Кроме этого, в прошлом году говорилось о планах по изъятию и выкупу 40 земельных участков для реализации планов по обновлению проспекта Стачки.