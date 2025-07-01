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Запасы воды в Алуште резко сократились из-за длительного отсутствия осадков

Сейчас в резервуаре имеется около 6,5 млн кубометров воды.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште возникла нехватка воды из-за продолжительного отсутствия осадков. Об этом телеканалу «Крым 24» рассказала глава администрации города Галина Огнева.

По ее словам, в течение последних двух недель в Изобильненское водохранилище не поступали дополнительные объемы воды из-за отсутствия осадков. В настоящее время в резервуаре находится примерно 6,5 миллионов кубометров воды, при этом ежедневное потребление увеличилось с 20 до 30 тысяч кубометров из-за роста числа жителей и возобновления работы санаториев.

Огнева подчеркнула, что город также зависит от подземных источников воды — каптажей. Но их объемов недостаточно. Некоторые поселки уже перешли на ограниченное водоснабжение. Теперь воду в них подают только утром и вечером.