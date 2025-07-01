Запасы воды в Алуште резко сократились из-за длительного отсутствия осадков

По ее словам, в течение последних двух недель в Изобильненское водохранилище не поступали дополнительные объемы воды из-за отсутствия осадков. В настоящее время в резервуаре находится примерно 6,5 миллионов кубометров воды, при этом ежедневное потребление увеличилось с 20 до 30 тысяч кубометров из-за роста числа жителей и возобновления работы санаториев.