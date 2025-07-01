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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 84% 757 мм рт. ст. +26°

По информации синоптиков, во второй половине дня 1 июля, ночью и в первой половине дня 2 июля в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Также со 2 по 4 июля возможны интенсивный подъем уровня воды в реках, подтопления отдельных участков поймы, пониженных участков местности склонов стоком.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, ЛЭП, не оставлять детей без присмотра.

Водителей во время сильного дождя просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.