ГАИ: в Калининграде начались облавы на самокатчиков

Статистика показывает, что количество происшествий резко возрастает в тёплое время года. В 2024-м наиболее аварийными месяцами были июнь, август и сентябрь — тогда зарегистрировано по восемь ДТП, а в мае произошло семь аварий. На эти четыре месяца приходится 60% всех происшествий с участием СИМ.