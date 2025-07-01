ГАИ: в Калининграде начались облавы на самокатчиков

В Калининграде начались рейды против нарушителей ПДД на электросамокатах и велосипедах. Об этом «Клопс» сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.
С 1 по 5 июля 2025 года на территории всей области проходит профилактическое мероприятие «СИМ», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов.
Главная цель акции — снизить число аварий, связанных с нарушениями правил дорожного движения среди владельцев электросамокатов, гироскутеров и велосипедов. Госавтоинспекция региона акцентирует внимание на необходимости соблюдать их и предупреждает о регулярных проверках на улицах городов.
По данным ведомства, в 2025 году уже зарегистрировано 48 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 39 человек, из них 17 — несовершеннолетние. Для сравнения, за весь 2024 год произошло 86 подобных аварий, травмы получили 54 человека, включая 15 подростков в возрасте до 16 лет.
Статистика показывает, что количество происшествий резко возрастает в тёплое время года. В 2024-м наиболее аварийными месяцами были июнь, август и сентябрь — тогда зарегистрировано по восемь ДТП, а в мае произошло семь аварий. На эти четыре месяца приходится 60% всех происшествий с участием СИМ.
Все аварии с участием средств индивидуальной мобильности в этом году произошли по вине их водителей, особо подчёркивают инспекторы. В связи с этим Госавтоинспекция призывает пользователей электросамокатов и велосипедов строго соблюдать правила и не подвергать опасности себя и окружающих.
Мероприятие «СИМ» продлится до 5 июля, однако повышенное внимание к безопасности на дорогах сохранится и после завершения акции.
В Калининграде за год в два раза выросло количество ДТП с электросамокатами. В последний день июня авария с СИМ произошла на площади Василевского.