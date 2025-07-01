В двух микрорайонах Усть-Кута возобновили подачу горячей воды

В Усть-Куте в дома микрорайонов Речники и Лена вернули подачу горячей воды. Она уже поступает в систему. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Сергей Анисимов, в ближайшее время вода появится в квартирах, осталось дождаться открытия внутридомовых кранов управляющими компаниями.