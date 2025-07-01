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В двух микрорайонах Усть-Кута возобновили подачу горячей воды

Вода уже поступает в систему в микрорайонах Речники и Лена.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте в дома микрорайонов Речники и Лена вернули подачу горячей воды. Она уже поступает в систему. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Сергей Анисимов, в ближайшее время вода появится в квартирах, осталось дождаться открытия внутридомовых кранов управляющими компаниями.

— Чтобы избежать таких серьезных ситуаций в будущем, очень важно вовремя оплачивать коммунальные услуги, — подчеркнул мэр Усть-Кутского района.

Оплата платежей влияет на стабильность работы ресурсоснабжающих организаций и комфорт населения.

Напомним, в июне в Усть-Куте отключили горячую воду из-за долгов за коммунальные платежи. Тогда жители недоплатили 600 миллионов рублей, которые накопились за несколько лет.