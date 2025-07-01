В Самарской области официально отметили День ветеранов боевых действий 1 июля

Члены общественных организаций ветеранов боевых действий собрались возле мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах.
По словам главы региона, инициатива отмечать данный праздник поступила от Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других организаций ветеранов.
По словам главы региона, инициатива отмечать данный праздник поступила от Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других организаций ветеранов. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в регионе существует свыше 40 мер поддержки ветеранов боевых действий, реализации которых помогают фонд «Защитник Отечества», программа профессиональной переподготовки «Школа героев», центр «Сердце воина» и Ассоциация ветеранов СВО Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил почётный знак «За служение людям» председателю комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Союза генералов Самары Юрию Фулей.
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