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В Самарской области официально отметили День ветеранов боевых действий 1 июля

Члены общественных организаций ветеранов боевых действий собрались возле мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах.

Члены общественных организаций ветеранов боевых действий собрались возле мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах.

По словам главы региона, инициатива отмечать данный праздник поступила от Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других организаций ветеранов.

По словам главы региона, инициатива отмечать данный праздник поступила от Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других организаций ветеранов. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в регионе существует свыше 40 мер поддержки ветеранов боевых действий, реализации которых помогают фонд «Защитник Отечества», программа профессиональной переподготовки «Школа героев», центр «Сердце воина» и Ассоциация ветеранов СВО Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил почётный знак «За служение людям» председателю комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Союза генералов Самары Юрию Фулей.

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