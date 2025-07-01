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Три рейса перенаправили в уфимский аэропорт из-за угрозы атак БПЛА

В Уфе из-за угрозы атак БПЛА аэропорт принял три рейса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 июля, в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершили вынужденную посадку три пассажирских самолета, следовавших в Казань. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Причиной стало закрытие воздушного пространства в Татарстане угрозы из-за атаки беспилотников. Среди рейсов, перенаправленных в уфимский аэропорт:

— Шарм-Эль-Шейх — Казань.

— Кемерово — Казань.

— Иркутск — Казань.

В аэропорту «Уфа» отмечают, что все три самолета уже вылетели к месту назначения.

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