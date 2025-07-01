Три рейса перенаправили в уфимский аэропорт из-за угрозы атак БПЛА

Сегодня, 1 июля, в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершили вынужденную посадку три пассажирских самолета, следовавших в Казань. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Причиной стало закрытие воздушного пространства в Татарстане угрозы из-за атаки беспилотников. Среди рейсов, перенаправленных в уфимский аэропорт:
— Шарм-Эль-Шейх — Казань.
— Кемерово — Казань.
— Иркутск — Казань.
В аэропорту «Уфа» отмечают, что все три самолета уже вылетели к месту назначения.
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